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    Haberler >Gündem>Dünyaca ünlü işadamı Karpateyn'e ait 2 yat servet bıraktı!

    Dünyaca ünlü işadamı Karpateyn'e ait 2 yat servet bıraktı!

    Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Samvel Karpatyen’a ait 87 metre uzunluğundaki Alman Lüerssen markasını taşıyan Ace isimli yat ve Ace yatının helikopteri, sürat motorları, su oyuncakları gibi tüm ekipmanlarını taşıyan Hollanda Damen markalı 67 metre uzunluğundaki destek teknesi Garçon isimli yatlar Marmaris Limanın yanaşıp yakıt ikmali yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yakıt ikmali saatler sürerken yat ve destek teknesinin sahibi adeta servet bıraktı.

    AA - İHA
    26.11.2018 - 23:56 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü işadamı Karpateyne ait 2 yat servet bıraktıNext

    Marmaris'e sabah saatlerinde gelen Cayman bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ve 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Ace" isimli süper lüks yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nda küçük iskeleye yanaştı.

    Etiketler: Karpatyen , son dakika
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