Dünya yıldızları arasında bir Türk kızı

"Bu durum dünya markalarının dikkatini çekti. Herkesin peşinde olduğu ve dünyanın yakından tanıdığı markaların ürünlerini kendi bloğumda tanıtmaya başladım. Bunları paylaştıkça takipçi sayım daha da arttı. Yaklaşık 3 yılda neredeyse 100 bin takipçi sayısına ulaştım ve bu sayı giderek artıyor. Bu işten güzel de para kazanıyorum.”