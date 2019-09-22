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    Dünya rekoru kırıldı

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul’da 1,5 milyon ziyaretçi sayısını aştıklarını ve dünya rekoru kırdıklarını söyledi.

    AA
    22.09.2019 - 19:11 | Son Güncelleme:
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    Dünya rekoru kırıldıNext

    Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’ düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul’un ödül töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST İstanbul’un ikinci yılında "gökyüzüne bakan her çocuğun gözündeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" dediklerini hatırlattı.

    Etiketler: son dakika haberler

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