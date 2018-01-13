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Haberler >Ekonomi>Dünya liderleri Türkiye'de bunları seçti! 1 hafta tatil 300 bin lira!

Dünya liderleri Türkiye'de bunları seçti! 1 hafta tatil 300 bin lira!

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Burak COŞAN
13.01.2018 - 00:55 | Son Güncelleme:
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Dünya liderleri Türkiyede bunları seçti 1 hafta tatil 300 bin liraNext

2015 yılında Türkiye’de düzenlenen G-20 sebebiyle dünya liderleri Antalya’da birbirinden lüks villalarda konakladı. Biz de Antalya’da dünya liderlerinin kaldıkları otellerde 1 hafta tatilin bedellerini araştırdık.

Etiketler: gazetehaberleri , liderler , oteller

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