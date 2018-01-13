Dünya liderleri Türkiye'de bunları seçti! 1 hafta tatil 300 bin lira!

2015 yılında Türkiye’de düzenlenen G-20 sebebiyle dünya liderleri Antalya’da birbirinden lüks villalarda konakladı. Biz de Antalya’da dünya liderlerinin kaldıkları otellerde 1 hafta tatilin bedellerini araştırdık.
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