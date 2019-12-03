Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerinden seçmeler
Dünya Engelliler Günü, ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu güne özel mesajlar da, bugünün anlam ve önemine dair paylaşım yapmak isteyen vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları...
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, bu güne özel mesaj araştırmaları günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Bu özel günde engelli bireyleri unutmayan vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşmak için mesaj araştırması yapıyor. İşte, Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerinden seçmeler...
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ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
"Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz."
"Sevgi varsa, engel yoktur! Engelliler Günü Kutlu Olsun."
"Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."
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“Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.”
“Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.”
“Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir.”
“Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar.”
“Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır.”
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DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAKKINDA
Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.