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Dünya Enerji Konseyi duyurdu! Türkiye 6 sıra birden yükseldi

Enerji güvenliği, enerji paylaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri bakımından 125 ülkenin incelendiği "WEC World Energy Trilemma Index 2018" raporuna göre, geçen yıl Türkiye'nin enerji derecelendirme listesinde CBB olan notu, BBB seviyesine yükseltildi. Türkiye, Dünya Enerji Konseyinin (WEC) 125 ülkeyi inceleyerek hazırladığı enerji derecelendirme listesinde yükseldi bakın kaçıncı sırada...

Hürriyet Haber
15.11.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:
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Dünya Enerji Konseyi duyurdu Türkiye 6 sıra birden yükseldiNext

125- Nijerya

124- Çad

123- Benin

Etiketler: Dünya Enerji Konseyi , haberler

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