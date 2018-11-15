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Dünya Enerji Konseyi duyurdu! Türkiye 6 sıra birden yükseldi
Enerji güvenliği, enerji paylaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleri bakımından 125 ülkenin incelendiği "WEC World Energy Trilemma Index 2018" raporuna göre, geçen yıl Türkiye'nin enerji derecelendirme listesinde CBB olan notu, BBB seviyesine yükseltildi. Türkiye, Dünya Enerji Konseyinin (WEC) 125 ülkeyi inceleyerek hazırladığı enerji derecelendirme listesinde yükseldi bakın kaçıncı sırada...
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