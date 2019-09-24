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Dünya bu haberle sarsıldı! Yüz binlerce kişi mahsur kaldı

İngiliz seyahat işletmecisi Thomas Cook iflası sonrasında yurtdışında yüz binlerce tatilci ortada kaldı. Hükümetler ve sigorta şirketleri onları eve götürmek için büyük bir operasyonu koordine etmek zorunda kaldı. İşte ülke ülke son durum:

Reuters
24.09.2019 - 17:33 | Son Güncelleme:
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Dünya bu haberle sarsıldı Yüz binlerce kişi mahsur kaldıNext

İngiltere'nin Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) ve hükümet, iki hafta sürmesi beklenen bir süreçte 150 binden fazla İngiliz turisti eve getirmeye hazır bir uçak filosuna sahip.

Etiketler: thomas cook iflas , thomas cook ingiltere , haberler

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