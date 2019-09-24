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Dünya bu haberle sarsıldı! Yüz binlerce kişi mahsur kaldı
İngiliz seyahat işletmecisi Thomas Cook iflası sonrasında yurtdışında yüz binlerce tatilci ortada kaldı. Hükümetler ve sigorta şirketleri onları eve götürmek için büyük bir operasyonu koordine etmek zorunda kaldı. İşte ülke ülke son durum:
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