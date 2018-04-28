Dünya bu elleri konuşuyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Yıllarca süren savaşın ve gerilimli yılların ardından iki liderin el ele tutuşması sosyal medyada çok konuşuldu.
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