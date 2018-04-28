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    Dünya bu elleri konuşuyor!

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Yıllarca süren savaşın ve gerilimli yılların ardından iki liderin el ele tutuşması sosyal medyada çok konuşuldu.

    Hürriyet Haber
    28.04.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:
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    Dünya bu elleri konuşuyorNext

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

    Etiketler: SOSYAL MEDYA

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