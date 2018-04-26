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Dün gibi hatırlıyorum bu anı

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri yıllar öncesinden gelen bu pozunu duygusal sözler eşliğinde paylaştı.

Hürriyet Haber
26.04.2018 - 11:01 | Son Güncelleme:
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Dün gibi hatırlıyorum bu anıNext

O eski fotoğraflardaki ünlü, Demet Şener'in ta kendisi! Bugün 40'lı yaşlarının başında iki çocuk annesi olan Şener, Instagram'da eski anıların paylaşıldığı tbt gününü beklemeden yıllar öncesinden iki pozuna yer verdi.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: demet şener , instagram , demet şener'in evi

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