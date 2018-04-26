Dün gibi hatırlıyorum bu anı

O eski fotoğraflardaki ünlü, Demet Şener'in ta kendisi! Bugün 40'lı yaşlarının başında iki çocuk annesi olan Şener, Instagram'da eski anıların paylaşıldığı tbt gününü beklemeden yıllar öncesinden iki pozuna yer verdi.
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