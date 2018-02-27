Dün akşam tanıtıldı! Bu telefon çok ses getirecek

Apple'ın geçen yıl tanıttığı ve büyük ses getiren telefonu iPhone X'e dev bir rakip geldi. Dün gece tanıtılan bu telefonun tasarımını görenler şaşkına döndü. İşte görünüşte iPhone X'in birebir kopyası gibi görünen; ama özellikleriyle dikkat çeken o telefon...
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