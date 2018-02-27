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    Haberler >Teknoloji>Dün akşam tanıtıldı! Bu telefon çok ses getirecek

    Dün akşam tanıtıldı! Bu telefon çok ses getirecek

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    Selim ÖZTÜRK / BARSELONA
    27.02.2018 - 23:51 | Son Güncelleme:
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    Dün akşam tanıtıldı Bu telefon çok ses getirecekNext

    Apple'ın geçen yıl tanıttığı ve büyük ses getiren telefonu iPhone X'e dev bir rakip geldi. Dün gece tanıtılan bu telefonun tasarımını görenler şaşkına döndü. İşte görünüşte iPhone X'in birebir kopyası gibi görünen; ama özellikleriyle dikkat çeken o telefon...

    Etiketler: mwc 2018 , mobil dünya kongresi , asus , telefon
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