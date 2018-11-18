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    Dün açılmıştı: İnşallah sayıları artar

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün toplu açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri açılışın ertesi günü görüntülendi.

    DHA
    18.11.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:
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    Dün açılmıştı: İnşallah sayıları artarNext

    Çırpıcı ve Baruthane’deki millet bahçelerine gelen vatandaşlar hafta sonunu değerlendirerek burada yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Aileleriyle gelen çocuklar bahçe içerisindeki oyuncaklara binerek vakit geçirdi. Kimisi bahçedeki güzel kareleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, kimisi spor aletlerinde egzersiz yapmayı tercih etti.

    Etiketler: Millet bahçesi , toplu açılış töreni , son dakika

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