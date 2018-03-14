Ünlülerin en sıradışı düğünleri

Birbirini seven iki insanın hayatının en önemli olayıdır düğün. Hele evlenenler ünlü olunca törenin gördüğü ilgi katlanır da katlanır. Ama bazen ünlüler dünyasında da beklenmeyen gelişmeler olur. Tam hayatlarını birleştirmeye hazırlanırken ünlü çiftler bazen kendilerinden kaynaklanan bazen de kendileri dışında gelişen olaylar yüzünden o tören ertelenir ya da daha kötüsü iptal edilir. Elbette durum böyle olunca da o erteleme ya da iptal hiç unutulmaz yıllarca konuşulur.
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