Düğünü de burada yapacaktık, olmadı

Tam 12 yıl önce, 2007 yılında nişanlısıyla burada evlenip; yuvalarını burada kuracaklardı. Ama olmadı, nişan bozuldu, yollar ayrıldı. Yine de ünlü yıldız bu kez yeni sevgilisiyle burada kendine bir hayat kurdu.
Model ve oyuncu Kelly Brook, İngiltere'nin, dünyaya gözlerini açtığı Kent şehrindeki Tudor tarzı çiftlik evini satın alırken oyuncu Billy Zane ile nişanlıydı. Hatta çift, evliliklerini kutlamak için burada bir parti düzenlemeyi planlamıştı.
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