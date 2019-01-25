Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Düğünü de burada yapacaktık, olmadı

Düğünü de burada yapacaktık, olmadı

Tam 12 yıl önce, 2007 yılında nişanlısıyla burada evlenip; yuvalarını burada kuracaklardı. Ama olmadı, nişan bozuldu, yollar ayrıldı. Yine de ünlü yıldız bu kez yeni sevgilisiyle burada kendine bir hayat kurdu.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
25.01.2019 - 13:30 | Son Güncelleme:
1 / 34
Düğünü de burada yapacaktık, olmadıNext

Model ve oyuncu Kelly Brook, İngiltere'nin, dünyaya gözlerini açtığı Kent şehrindeki Tudor tarzı çiftlik evini satın alırken oyuncu Billy Zane ile nişanlıydı. Hatta çift, evliliklerini kutlamak için burada bir parti düzenlemeyi planlamıştı.

INSTAGRAM 

Etiketler: KELLY BROOK , jeremy parisi , billy zane

En Yeni Kelebek Galeriler

Düğünü de burada yapacaktık, olmadı

Düğünü de burada yapacaktık, olmadı

Ayşen Gruda'ya veda

Ayşen Gruda'ya veda

O kilolar yine gidecek

O kilolar yine gidecek

'Serdar kendini bu kadar ezdirme, yeter!'

'Serdar kendini bu kadar ezdirme, yeter!'

Bana ailenin 'devi' derler

Bana ailenin 'devi' derler

Açlıktan ölüyorum

Açlıktan ölüyorum

'Bunu bana aşık olduğum kadın yaptı'

'Bunu bana aşık olduğum kadın yaptı'

'Zor günler geçirdik'

'Zor günler geçirdik'

Kolyeler aynı

Kolyeler aynı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.