'Düğüne üç gün kala gelinliğim daha bitmemişti'

Eylül sonunda nikâh masasına oturan, ondan kısa süre önce de ilk sinema filmi ‘Organize İşler 2’de rol alan Bensu Soral, hayatının en keyifli dönemini yaşıyor. Genç oyuncu, peş peşe gelen bu heyecanları InStyle’a anlattı.
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