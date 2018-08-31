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Düğünde şıklık yarışı!

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, önceki akşam Raffles Hotel’de düzenlenen törenle evlendi.Görkemli düğüne, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Sayit DURMAZ
31.08.2018 - 08:14 | Son Güncelleme:
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Düğünde şıklık yarışıNext

Bengü ve Selim Selimoğlu önceki akşam Raffles Hotel’de gerçekleşen törenle nikâh masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde geleneklere uygun renkli bir kına gecesi düzenleyen Bengü, Acarkent’teki evinden de davul-zurna eşliğinde çıktı. Şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Etiketler: çağla şıkel

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