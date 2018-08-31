Düğünde şıklık yarışı!

Bengü ve Selim Selimoğlu önceki akşam Raffles Hotel’de gerçekleşen törenle nikâh masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde geleneklere uygun renkli bir kına gecesi düzenleyen Bengü, Acarkent’teki evinden de davul-zurna eşliğinde çıktı. Şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.