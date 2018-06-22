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Düğün güzeli yemekte

Kuzeninin düğününde güzelliğiyle büyülemişti bu kez doğal haliyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
22.06.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:
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Düğün güzeli yemekteNext

Bütün dünyanın meraklı bakışları altında evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde en dikkat çeken konuk Lady Kitty Spencer oldu. Kıyafeti, aksesuarları ama en çok da güzelliğiyle dikkat çeken Kitty Spencer bir adım daha öne çıksa gelin Markle ile Kate Middleton'ı bile geride bırakacaktı. Prens Harry'nin dayısının kızı olan Lady Kitty Spencer önceki gün bir arkadaşıyla birlikte öğle yemeği yerken görüntülendi. Ama bu kez olabilecek en doğal haliyle.

Fotoğraflar: Backgrid UK 

Etiketler: lady kitty spencer , prens harry , diana spencer

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