Düğün güzeli yemekte

Bütün dünyanın meraklı bakışları altında evlenen Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde en dikkat çeken konuk Lady Kitty Spencer oldu. Kıyafeti, aksesuarları ama en çok da güzelliğiyle dikkat çeken Kitty Spencer bir adım daha öne çıksa gelin Markle ile Kate Middleton'ı bile geride bırakacaktı. Prens Harry'nin dayısının kızı olan Lady Kitty Spencer önceki gün bir arkadaşıyla birlikte öğle yemeği yerken görüntülendi. Ama bu kez olabilecek en doğal haliyle.
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