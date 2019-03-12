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Düğün dönüşü

Katıldığı düğünden dönerken benzin istasyonunda böyle görüntülendi.

Hürriyet Haber
12.03.2019 - 09:33 | Son Güncelleme:
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Düğün dönüşüNext

 Kim Kardashian ve Kanye West, önceki akşam dostları Chance The Rapper ile çocukluk aşkı Kirsten Corley'in düğün törenine katıldı. California, Calabasas'taki törenin ardından da evlerine dönerken benzin istasyonuna uğradılar. West aracında beklerken Kardashian da benzin istasyonundaki markete girerek küçük bir alışveriş yaptı.

Versace imzalı vintaj kıyafetiyle alışveriş yaptığı yerde dikkat çeken Kardashian, daha sonra yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan araca geri döndü.

BACKGRID USA 

Etiketler: kim kardashian , kanye west , chance the rapper

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