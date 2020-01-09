Düğün boşa mı gitti?

İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu, parmağındaki alyansı çıkarınca söylentiler başladı.
BACKGRID USA
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ALYANSI ÇIKARDI
İki yıl önce gösterişli bir törenle evlenen oyuncu ve şarkıcı Julianne Hough'un evliliğinin bitmek üzere olduğu iddia edildi. Bunun nedeni ise yıldızın parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülenmesi.
BACKGRID USA
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EVLİLİKTE KARA BULUTLAR
Nişanlandığı günden bu yana o yüzüğü çıkarmayan Hough'un bu davranışı "evlilik bitiyor" iddialarını gündeme getirdi.
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AÇIKLAMA YAPMAYA HAZIR DEĞİLLER
ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Julianne Hough ve iki yıl önce evlendiği Brooks Laich, yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak ikisi de henüz bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazır değil.
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ÖZEL YAŞAMI HAKKINDA KONUŞMUYOR
Hough'a yakın bir kaynak, ünlü yıldızın özel yaşamı konusunda son derece "ağzı sıkı" olduğunu belirterek "Julianne bir kamuoyu açıklaması yapmaya da hazırlanmıyor" diye konuştu.
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İŞLERİ YOĞUN
Aynı kaynak Julianne Hough ile Kanadalı hokey oyuncusu Laich'in çalışma programlarının da son derece yoğun olduğunu belirtti. Bu durumun çiftin arasını açmış olabileceği konuşuluyor.
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GÖL KENARINDA EVLENMİŞLERDİ
31 yaşındaki Julianne Hough ile 36 yaşındaki Brooks Laich, 2017 yılında gösterişli bir göl kenarı düğünüyle evlenmişti.