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Magazin
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 14:06, /

Düğün boşa mı gitti?

İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu, parmağındaki alyansı çıkarınca söylentiler başladı.

BACKGRID USA

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1ALYANSI ÇIKARDI

ALYANSI ÇIKARDI

İki yıl önce gösterişli bir törenle evlenen oyuncu ve şarkıcı Julianne Hough'un evliliğinin bitmek üzere olduğu iddia edildi. Bunun nedeni ise yıldızın parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülenmesi.

BACKGRID USA

2EVLİLİKTE KARA BULUTLAR

EVLİLİKTE KARA BULUTLAR

Nişanlandığı günden bu yana o yüzüğü çıkarmayan Hough'un bu davranışı "evlilik bitiyor" iddialarını gündeme getirdi.

3AÇIKLAMA YAPMAYA HAZIR DEĞİLLER

AÇIKLAMA YAPMAYA HAZIR DEĞİLLER

ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Julianne Hough ve iki yıl önce evlendiği Brooks Laich, yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak ikisi de henüz bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazır değil.

4ÖZEL YAŞAMI HAKKINDA KONUŞMUYOR

ÖZEL YAŞAMI HAKKINDA KONUŞMUYOR

Hough'a yakın bir kaynak, ünlü yıldızın özel yaşamı konusunda son derece "ağzı sıkı" olduğunu belirterek "Julianne bir kamuoyu açıklaması yapmaya da hazırlanmıyor" diye konuştu.

5İŞLERİ YOĞUN

İŞLERİ YOĞUN

Aynı kaynak Julianne Hough ile Kanadalı hokey oyuncusu Laich'in çalışma programlarının da son derece yoğun olduğunu belirtti. Bu durumun çiftin arasını açmış olabileceği konuşuluyor.

6GÖL KENARINDA EVLENMİŞLERDİ

GÖL KENARINDA EVLENMİŞLERDİ

31 yaşındaki Julianne Hough ile 36 yaşındaki Brooks Laich, 2017 yılında gösterişli bir göl kenarı düğünüyle evlenmişti.

BACKGRID USA 

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