Düğün boşa mı gitti?

AÇIKLAMA YAPMAYA HAZIR DEĞİLLER ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Julianne Hough ve iki yıl önce evlendiği Brooks Laich, yollarını ayırmaya karar verdi. Ancak ikisi de henüz bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazır değil.