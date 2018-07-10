Kardashian- Jenner ailesinin en genÃ§ Ã¼yesi Kylie Jenner, dolgun dudak tutkusundan vazgeÃ§ti. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getiren Jenner, Ã¶nceki gÃ¼n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ile birlikte bir galaya katÄ±ldÄ±. DudaklarÄ±nÄ±n eski halinden eser kalmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Jenner'Ä±n sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±na takipÃ§ileri beÄŸeni dolu yorumlar yaÄŸdÄ±rdÄ±.
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