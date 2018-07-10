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Dudaklar küçüldü

DudaklarÄ±nÄ± irileÅŸtirmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± dolgularÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ± hayranlarÄ± mesaj yaÄŸdÄ±rdÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
10.07.2018 - 16:15 | Son GÃ¼ncelleme:
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Dudaklar kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼Next

Kardashian- Jenner ailesinin en genÃ§ Ã¼yesi Kylie Jenner, dolgun dudak tutkusundan vazgeÃ§ti. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getiren Jenner, Ã¶nceki gÃ¼n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Anastasia Karanikolaou ile birlikte bir galaya katÄ±ldÄ±. DudaklarÄ±nÄ±n eski halinden eser kalmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Jenner'Ä±n sosyal medyadaki fotoÄŸraflarÄ±na takipÃ§ileri beÄŸeni dolu yorumlar yaÄŸdÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraflar: Instagram Â

Etiketler: Kylie Jenner , dudak , dudak dolgusu

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