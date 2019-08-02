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Haberler >Ekonomi>Dudak uçuklatan satış... Tam tamına 872 milyon dolara aldılar

Dudak uçuklatan satış... Tam tamına 872 milyon dolara aldılar

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, World Wide Web Günü kutlamaları kapsamında halka açık bir şekilde en pahalıya satılan 25 alan adını açıkladı.

Hürriyet Haber
02.08.2019 - 10:04 | Son Güncelleme:
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Dudak uçuklatan satış... Tam tamına 872 milyon dolara aldılarNext

Halka açık kayıtlara göre şimdiye kadar en pahalıya satılan ilk 20 alan adı...

Etiketler: alan adı , satış , satın alma , haberler

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