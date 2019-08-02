Haberler >Ekonomi>Dudak uçuklatan satış... Tam tamına 872 milyon dolara aldılar
Dudak uçuklatan satış... Tam tamına 872 milyon dolara aldılar
Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, World Wide Web Günü kutlamaları kapsamında halka açık bir şekilde en pahalıya satılan 25 alan adını açıkladı.
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