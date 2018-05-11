Dudak dudaÄŸa yakalandÄ±lar

Cannes Film Festivali, iki eski sevgilinin yeniden birleÅŸmesine de sahne oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran top model Bella Hadid ile ÅŸarkÄ±cÄ± The Weeknd dÃ¼zenlenen partide Ã¶ncÃ¼ dudak dudaÄŸa Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Hadid ve eski sevgilisi, partiden de birlikte ayrÄ±ldÄ±.
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