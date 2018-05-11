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Dudak dudaÄŸa yakalandÄ±lar

Ä°ki yÄ±l Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran iki sevgili dÃ¼n geceki partide dudak dudaÄŸa gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

HÃ¼rriyet Haber
11.05.2018 - 15:10 | Son GÃ¼ncelleme:
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Dudak dudaÄŸa yakalandÄ±larNext

Cannes Film Festivali, iki eski sevgilinin yeniden birleÅŸmesine de sahne oldu. 2016 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran top model Bella Hadid ile ÅŸarkÄ±cÄ± The Weeknd dÃ¼zenlenen partide Ã¶ncÃ¼ dudak dudaÄŸa Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Hadid ve eski sevgilisi, partiden de birlikte ayrÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, InstagramÂ Â Â Â

Etiketler: bella hadid , The Weeknd , cannes

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