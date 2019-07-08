Şeyhin eşi kaçmıştı! Yasak aşk skandalı patlak verdi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.
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