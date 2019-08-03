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    Şeyh aşkta kaybetti! Oğlu paraya para demedi

    Aşkta kaybeden babasının aksine Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum'un talihi döndü.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram/AP
    03.08.2019 - 10:23 | Son Güncelleme:
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    Şeyh aşkta kaybetti Oğlu paraya para demediNext

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un oğlu ve Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum'un sosyal medyada 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.

    Etiketler: Prenses Haya , Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum , Dubai Veliaht Prens

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