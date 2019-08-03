Şeyh aşkta kaybetti! Oğlu paraya para demedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un oğlu ve Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum'un sosyal medyada 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.
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