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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06 Kasım 2019 - 09:56,

DSİ personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? KPSS olmadan 500 işçi alımı yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvurusu için belirlenen süreç devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla toplam 500 işçi alımı yapacak olan DSİ, KPSS şartı aramayacak. İŞKUR'a üyeliği bulunan vatandaşların internet üzerinden, olmayanların ise müdürlükler aracılığıyla yapabileceği DSİ işçi alımı başvurusu, 10 Kasım tarihine kadar devam edecek. Peki, greyder operatörü, şoför, ağır vasıta şoförü ve ekskavatör operatörü gibi alanlarda yapılacak olan DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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DSİ işçi alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. Toplam 500 personeli istihdam edecek olan DSİ, bu alımla ilgili detayları paylaştı. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 198 yaşını tamamlamış ve yetkinliğe sahip herkesin başvuruda bulunabileceği DSİ işçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler 

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

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DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ'nin merkez ve taşra bölgelerine gerçekleştireceği işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 5 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurular 10 Kasım tarihinde sonara erecek. Başvurular il müdürlükleri ya da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

ADAYLARIN 4 AY DENEME SÜRESİ OLACAK

Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak. 

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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11- Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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112 EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör (paletli) iş makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,

* "G (Ekskavatör)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

* Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

*İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak.

*İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

* İş yeri ilgili Bölge Müdürlüğü Merkezi olacaktır.

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