DSİ personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? KPSS olmadan 500 işçi alımı yapacak

DSİ işçi alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. Toplam 500 personeli istihdam edecek olan DSİ, bu alımla ilgili detayları paylaştı. Peki, DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 198 yaşını tamamlamış ve yetkinliğe sahip herkesin başvuruda bulunabileceği DSİ işçi alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler
ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.