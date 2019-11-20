DSİ işçi alımı sonuçları duyurular ekranında paylaşıldı mı?

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kadın, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
Kırşehir'de 2 yaşındayken anne ve babalarının boşanması üzerine yurda verilen ikizler Melek (35) ve Mehmet Yıldırım, İzlandalı Janeogmatti ve Matthias Annisius çifti tarafından evlatlık edinildi. İzlanda'da Marta ve Omar isimlerini alan ikizler, 30 yıl sonra Kırşehir'de gerçek anne ve babalarıyla buluşup hasret giderdi.