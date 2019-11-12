DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) burs başvurusunda bulunan binlerce üniversitelinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan öğrenciler, gelecek yıldan itibaren 550 TL olarak ödenecek burslara ilişkin sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İSTANBUL'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde geçtiğimiz aylarda zarf içerisinde para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Tuzla’da ortaya çıktı.