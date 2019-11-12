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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
12 Kasım 2019 - 11:00,

DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 500 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Alımlar şoför, ağır vasıta şoförü, greyder operatörü ve ekskavatör operatörü gibi çeşitli alanlarda yapılacak. İŞKUR üzerinden yürütülen DSİ personel alımı başvuruları için verilen süre doldu. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek olan personellerin belirlenmesi için yapılan başvuru süreci sona erdi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla alındı. Farklı branşlar için başvuru yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Farklı branşlar için başvuru yapan adaylar şimdi sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, DSİ personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Beş gün içerisinde tamamlanan DSİ personel alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ADAYLARA DENEME SÜRESİ

Adaylar, kuruma kabul edildikten ve göreve başladıktan sonra 4 ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreci tamamlayan adaylarla devam kararı alınacak.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

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KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ OLACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

•Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,

• Sağlık Bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak

• Askerlik ile ilişiği bulunmamak• İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak

• İlan tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak

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