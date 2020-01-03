Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenen isim

Eleme potasından kurtulan isim Merve oldu. Kendisi için gergin bir eleme olduğunu ifade eden Merve, kendisini için bir hafta daha olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Selena Gomez'e benzerliğiyle adından söz ettiren Ahsen oldu.