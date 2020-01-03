Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenen isim
Büyük beden yarışması Doya Doya Moda’da bir hafta daha geride kaldı. Haftanın son gününde 10 puan üzerinden değerlendirilen Doya Doya Moda yarışmacılarından biri yarışmadan elenme hüznü yaşadı, birinciliği ise iki kişi birden paylaştı. Peki, Doya Doya Moda’dan bu haftaki kim elendi, puan durumuna göre kim birinci oldu?
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Doya Doya Moda yarışmasının finalinde sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Jüri üyelerinin haftalık değerlendirmesi sonucunda iki isim birden haftanın kazananı oldu. Hem Su hem de Yaren altın kolyeyi almaya hak kazandı. Eleme potasına ise Doya Doya Moda’nın en yeni yarışmacıları olan Ahsen ve Merve kaldı. Peki, Doya Doya Moda yarışmasından kim elendi?
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Eleme potasından kurtulan isim Merve oldu. Kendisi için gergin bir eleme olduğunu ifade eden Merve, kendisini için bir hafta daha olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Puan durumuna göre Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Selena Gomez'e benzerliğiyle adından söz ettiren Ahsen oldu.
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Kendini Selena Gomez'e benzeten Ahsen Perkitli, 23 yaşında ve doğma büyüme İstanbullu. Programı başından beri takip ettiğini söyleyen yeni yarışmacı, kendisine en yakın bulduğu ismin Sündüz Durmaz olduğunu belirtti beğenmediği ismin ise Su Baher olduğunu söyledi. Aslen Sivaslı olan Ahsen Perkitli, aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor. Makyaj üzerine eğitim alan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.