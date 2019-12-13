Televizyon 13 Aralık 2019 - 15:20, 13 Aralık 2019 - 15:20

Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi isim oldu?

Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda 13 Aralık tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha tamamladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların en şık olmak için mücadele ettiği Doya Doya Moda’da bu haftanın final konsepti “görümce şıklığı” olarak belirlenmişti Peki, Doya Doya Moda’dan bu hafta kim elendi?