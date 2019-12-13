Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, haftanın birincisi hangi isim oldu?
Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda 13 Aralık tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha tamamladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların en şık olmak için mücadele ettiği Doya Doya Moda’da bu haftanın final konsepti “görümce şıklığı” olarak belirlenmişti Peki, Doya Doya Moda’dan bu hafta kim elendi?
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Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda 13 Aralık tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha tamamladı. Birbirinden iddialı yarışmacıların en şık olmak için mücadele ettiği Doya Doya Moda’da bu haftanın final konsepti “görümce şıklığı” olarak belirlenmişti Peki, Doya Doya Moda’dan bu hafta kim elendi?
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Emel, Su, Eda Nur ve İzel eleme potasına kalan isimler oldu. Eleme potasından çıkan ilk isim İzel oldu. Bir hafta daha kalmayı garantileyen İzel gözyaşlarını tutmadı.
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HAFTANIN BİRİNCİSİ SU BAHER KİMDİR?
21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.
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Doya Doya Moda yarışmasında elenen üçüncü isim Eda Nur oldu. Gözyaşlarına boğulan Eda Nur "Sizden çok şey öğrendim. Burada dik durmayı öğrendim. Çok şey kattı bana burası. Size ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." dedi.