Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim
Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Banu Noyan ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda yarışması haftanın finalini geri bıraktı. Haftanın finalinde yarışmacılardan biri Doya Doya Moda’ya veda etti. Peki, birbirinden iddialı isimlerin stilini yarıştırdığı Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim
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Büyük bedenlerin yarıştığı Doya Doya Moda 29 Aralık tarihli bölümüyle ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta Su, Emel, Ece ve İzel podyuma çıkarılan isimler oldu. Bu isimlerden biri haftanın birincisi seçildi. Peki Doya Doya Moda'dan kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu?
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Moda yarışması Doya Doya Moda bir eleme gününü daha geride bıraktı. Her gün farklı bir konseptle yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları, haftanın finalinde ‘Baby Shower’ kombini ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftanın son gününde bir yarışmacı birincilik mutluluğu yaşarken; bir isim yarışmadaki macerasını tamamladı.
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Haftanın kazananı Emel oldu. Dört kişinin arasından 1’nci olarak ayrılan Emel, kalp şeklindeki bir kolyeyle ödüllendirildi. Üç kişilik eleme potasından kurtulan ilk isim Su oldu. Son ikiye ise ekibe sonradan katılan İzel ve Su oldu. İki isimden biri jüriden en az puanı alarak Doya Doya Moda macerasını tamamladı.
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Yarışmacıların 10 puanla değerlendirildiği final gününde dengeler değişti ve yarışmaya veda eden isim ekibe en son katılan Ece oldu. Genç yarışmacının vedası yakın arkadaşı Miraç'ı da üzdü.
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Ecenur Sarıhasan, 23 yaşında. Aslen Rizeli olduğunu söyleyen Ecenur Sarıhasan ayrıca beslenme uzmanı.