Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

Haftanın kazananı Emel oldu. Dört kişinin arasından 1’nci olarak ayrılan Emel, kalp şeklindeki bir kolyeyle ödüllendirildi. Üç kişilik eleme potasından kurtulan ilk isim Su oldu. Son ikiye ise ekibe sonradan katılan İzel ve Su oldu. İki isimden biri jüriden en az puanı alarak Doya Doya Moda macerasını tamamladı.