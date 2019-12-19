Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kimdir, sevgilisi kim? İşte Gülşah Saraçoğlu’nun kilolu hali
Doya Doya Moda yarışmasıyla gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliğinin yanı sıra kendi özel hayatına dair yaptığı açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, yarışmacılara eski halinden örnekler veriyor. Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Gülşah Saraçoğlu’nun kilolu hali
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Yedi kilolu yarışmacının stilinin sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden biri de Gülşah Saraçoğlu oldu. Yarışmacıların tarzını yorumlayan Gülşah Saraçoğlu, zaman zaman sert eleştirileriyle olduğu kadar kendi hayatından verdiği örneklerle de dikkatlerini üzerine çekiyor. Özellikle kilolu hali ve oğluna yönelik sözleri nedeniyle adından söz ettiriyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?
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1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı.
Gülşah Saraçoğlu’nun 2010 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı işadamı Selçuk Han’dan Aslan Yentur isminde bir oğlu var. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu ancak bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldı. Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte.
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Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu, 2017 şubat ayında mide küçültme ameliyatı oldu. O dönem verdiği kilolarla bambaşka biri olanGülşah Saraçoğlu "83 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi her zamankinden sağlıklı hissediyorum. Üstelik hem alkolü hem sigarayı bıraktım. Yeniden doğdum" açıklamasında bulunmuştu.