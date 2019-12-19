Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kimdir, sevgilisi kim? İşte Gülşah Saraçoğlu’nun kilolu hali

Yedi kilolu yarışmacının stilinin sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden biri de Gülşah Saraçoğlu oldu. Yarışmacıların tarzını yorumlayan Gülşah Saraçoğlu, zaman zaman sert eleştirileriyle olduğu kadar kendi hayatından verdiği örneklerle de dikkatlerini üzerine çekiyor. Özellikle kilolu hali ve oğluna yönelik sözleri nedeniyle adından söz ettiriyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?