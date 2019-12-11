Gündem DHA 11 Aralık 2019 - 12:13, 11 Aralık 2019 - 12:13

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: İtekleyince dolaba çarptı

BURDUR'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, bu nedenle aralarında itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi. Kızının cenazesini almak isteyen anne Habibe Efe isyan edip, "Dövmüş, sürekli dövüyormuş. Oğlunun doğum gününde yapmış bunu" demişti.