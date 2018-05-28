Dostları yasa boğuldu! Canım kardeşim, sınıf arkadaşım...

Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.
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