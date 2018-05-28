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Dostları yasa boğuldu! Canım kardeşim, sınıf arkadaşım...

Oyuncu Arda Öziri dün sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini alan dostları yasa boğuldu.

Hürriyet Haber
28.05.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:
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Dostları yasa boğuldu Canım kardeşim, sınıf arkadaşım...Next

Dün sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Etiketler: Arda Öziri kimdir , arda Öziri nereli

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