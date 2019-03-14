Zafer Çika'ya veda! Dostları Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Taylan YILDIRIM, Ergin KARATAŞ, Davut CAN, Mehmet KURT
İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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