'Erkek olduğumu 5 yaşında anladım'

2017’de ‘İşte Benim Stilim’de yarışan Neslihan Doğrusöz (32) Rüzgar Erkoçlar ve Eliz Sakuçoğlu’nun kardeşi Poyraz Sakuçoğlu gibi ameliyatla cinsiyet değiştirdi. Adı artık Doruk. Sakal da bırakan Doruk Doğrusöz, Gzone dergisine röportaj verdi. İşte röportajdan satırbaşları...
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