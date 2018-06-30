Dört yıllık serüvenin sonu müthiş: Böyleydi böyle oldu
Laura Micetich henüz 22 yaşında bir genç kızdı. 2014 yılında tartiye çıktığında 136 rakamını gören genç kız aradan geçen dört yıl içinde tanınmayacak kadar değişti. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini spora verdi ve bambaşka birine dönüştü.
"Hayatımın kontrolünü ele almak ve bir dğişiklik yapmak istedim" diye anlatıyor obeziteden kaslı ve formda bir genç kız olmaya uzanan yolun başlangıcını Laura Mecitich ya da sosyal medyadaki adıyla The Iron Giantess (Demir Dev).
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