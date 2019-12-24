Dördüncü kez gelinlik giymeye hazırlanıyor: Belki ilkbaharda belki de daha yakın

Bu yılın mart ayında birlikte çıktıkları tatilde nişanlanan Lopez ile Aleş Roriguz son sürat düğün hazırlıklarını sürdürüyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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İnternetteki radar adlı sitenin iddiasına göre çift, 2020'nin ilkbaharında Los Angeles'taki evlerinde hayatlarını resmi olarak birleştirmeye hazırlanıyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Site, JLo ile Rodriguez'in belki de ilkbaharı bile beklemeden evlenebileceklerini de ileri sürdü.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Düğünün, Lopez'in 2016 yılında 28 milyon dolara satın aldığı malikanede yapılacağı belirtiliyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Site, Lopez ve Rodriguez'in uzun süredir düğün için yer aradıklarını, çeşitli yerlere baktıktan sonra bir süredir birlikte yaşadıkları malikanede karar kıldıklarını yazdı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Bu, Jennifer Lopez'in dördüncü, Alex Rodriguez'in de ikinci evliliği olacak. Rodriguesz, 2002 ile 2008 yılları arasında Cynthia Scurtis ile evliydi. Eski beyzbol yıldızının bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Jennifer Lopez ise ilk evliliğini 1997 ile 98 yılları arasında Ojani Noa ile yaptı. Daha sonra 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Jennifer Lopez, üçüncü evliliğini ise 2004 ile 2014 yılları arasında Marc Anthony ile yaptı. Ünlü çiftin bu evlilikten biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunuyor. Çocuklar, anneleriyle birlikte yaşıyorlar.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Bu yıl 50 yaşına giren Jennifer Lopez, bir süre önce Alex Rodriguez'den de çocuk sahibi olmanın hayalini kurduğunu açıklamıştı.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA
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Hem sahnede hem de özel hayatında hatta spor yaparken bile şık giyiminden ödün vermeyen Lopez'in düğününde ve sonraki resepsiyonda nasıl bir gelinlik giyeceği de büyük merak konusu.