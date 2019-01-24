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Dönem sonu AÖF sınav sonuçları için açıklama geldi mi?
İlk dönemi tamamlamak için AÖF Güz Dönemi sınavına katılım gösteren on binlerce öğrenci, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklamaya odaklandı. AÖF sınav sonuçları ile birlikte dönemin neticesini görecek olan on binlerce öğrenci, bu sınav sonucunun yüzde 70'nden etkilenecek. Peki, AÖF sınav sonuçları için yeni bir gelişme bulunuyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final sınavlarının yapılması ardından tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da AÖF sonuçları 'https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi' üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar için sabırsızlanan AÖF öğrencileri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasının yanı sıra sosyal medya platformlarını inceliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne?
NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçlarında geçtiğimiz yıl bir sürpriz yaşanmış, sonuçlar 10 gün içerisinde erişime açılmıştı. Geçen yıl baz alındığında, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanacağı öngörülmekteydi. Şu ana kadar Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öğrenciler, açıklanması halinde sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Sisteme erişim için ise iki bilgi yeterli. T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.
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