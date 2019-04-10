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    Dolu ve yağmur hayatı felç etti

    Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.

    İHA
    10.04.2019 - 00:50 | Son Güncelleme:
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    Dolu ve yağmur hayatı felç ettiNext

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Dolu ve yağmur hayatı felç etti

    Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışının ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu. Adıyaman Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve TOKİ Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğri Çayı Köprüsü başta olmak diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Göle dönen caddelerdeki suyun iş yerlerine girmemesi için esnaflar kendi imkanlarını kullandı.

    Dolu ve yağmur hayatı felç etti

    Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi. Adıyaman-Gölbaşı karayolu Eğri Çayı Köprüsü’ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 65 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti.

    Dolu ve yağmur hayatı felç etti

    Etiketler: son dakika , haberler

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