Dolar kurunda son durum – Dolar ne kadar oldu?

29 Ocak akşamı açıklanan FED faiz kararının doları nasıl etkileyeceği merak konusuydu, ABD Merkez Bankası yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarak değişikliğe gitmedi. Karara paralel olarak dolar kurunda büyük bir değişiklik olmadı. Dolar kuru yeni günün ortalarında ise hareketlendi.