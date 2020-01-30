Dolar kurunda son durum – Dolar ne kadar oldu?

FED faiz kararının ardından önemli bir değişiklik göstermeyen dolar kuru, son işlem gününe doğru hareketlendi. Yatırımcısının sık sık takip ettiği dolar kuru sosyal medyanın da konuşulan konularından biri oldu. Yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dolar kurunun son durumunu araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte dolar kurunda son durum…
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29 Ocak akşamı açıklanan FED faiz kararının doları nasıl etkileyeceği merak konusuydu, ABD Merkez Bankası yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarak değişikliğe gitmedi. Karara paralel olarak dolar kurunda büyük bir değişiklik olmadı. Dolar kuru yeni günün ortalarında ise hareketlendi.
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Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9731'i gören dolar/TL, haftanın dördüncü gününde yükseliş trendinde. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9563 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9857 TL seviyesine yükseldi.
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DOLAR FAİZ KARARI ÖNCESİ NE DURUMDAYDI?
Dolar/TL 29 Ocak Çarşamba gününe 5.94’le başlamış, gün sonunda 5.96 seviyesine gelmişti. 6.55 bandında güne başlayan Euro/TL ise, 6.56 seviyesini gördü. Euro/Dolar bandı ise gün içinde 1.10 seviyelerinde seyretti.
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