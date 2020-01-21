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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 07:16, /

Dolar kurunda son durum: Dolar ne kadar oldu?

Yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapan dolar kurunun son durumu yatırımcıların ana gündem konularından biri. Pazartesi günü açılışı 5,85 lira seviyesinde yapan dolar, ilerleyen saatlerde TL karşısında 5.90 seviyesinin üzerine çıktı. Peki, haftanın ikinci gününde son durum ne? 1 dolar kaç TL oldu?

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1

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası aşağı yönlü hareket eden dolar kuru ocak ayının sonlarına doğru hareketlenmeye başladı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5.95'in direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

2

Dolar, geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından 5.8388 ile bir ayın en düşük seviyelerine inmişti. Peki dolar kuru en son ne kadar oldu?

3

20 Ocak Pazartesi gününe 5,89 seviyesinde başlayan dolar kuru 5,92 TL’den işlem görüyor. Euro kuru ise hafta açılışında doların 5,89 TL olduğu dakikalarda 6,54 TL seviyelerinde bulunuyor.

4

Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin dolar kuru yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. DOLAR KURUNDA SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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