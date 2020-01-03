Dolar kurunda son durum(3 Ocak): Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne hareketli başladı. Yatırım aracı olarak doları seçen vatandaşlar alım-satım kararları için anlık değişimleri takip ediyor. Pek, dolar kurunda son durum ne? Haftanın son işlem gününde 1 dolar kaç TL oldu?