Dolar kurunda son durum(3 Ocak): Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?
Dolar kuruna ilgi 2020’de de devam ediyor. ABD doları da 2019 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapatmıştı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 12,43 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 10,36 yükseliş görüldü. Yatırım aracı olarak dolar kurunu tercih eden vatandaşlar, bu yıl da ‘Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte dolar kurunda son durum...
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Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne hareketli başladı. Yatırım aracı olarak doları seçen vatandaşlar alım-satım kararları için anlık değişimleri takip ediyor. Pek, dolar kurunda son durum ne? Haftanın son işlem gününde 1 dolar kaç TL oldu?
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DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar fiyatları, yen güne 5.95 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.66 TL seviyelerinde bulunuyor.
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2019 DOLAR KURU DEĞERLENDİRMESİ
Altının ons fiyatı Eylül 2019'da 1.557 dolarla yaklaşık 6,5 yılın en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.525 dolar seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.555 dolar seviyesinin ilk hedef olduğuna dikkati çekti.Küresel ekonomik belirsizliklerin merkez bankalarının para politikası duruşunu önemli ölçüde etkilediği 2019'da, altın yatırımcıların en gözde varlıklarından biri oldu.Geçen yıla 1.282 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, ocakta yaklaşık yüzde 3 değer kazanmasının ardından takip eden üç ayda ticaret görüşmeleri iyimserliğiyle değer kaybetti.