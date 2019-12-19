Global bir para birimi haline gelen dolar kuru ülkemizde de yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Altın gibi dolar kuru yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden yanıt arıyor. 18 Aralık'ta Dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9213 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, Dolar kuru yeni güne nasıl başladı? 1 Dolar kaç TL oldu?