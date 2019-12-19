Dolar kuru yeni güne nasıl başladı? 1 Dolar kaç TL oldu?
Dolar kurundaki hareketlilik haftanın dördüncü gününde de devam ediyor. Yatırım aracı olarak doları seçen vatandaşlar, ‘Dolar yeni güne nasıl başladı? Dolar kaç TL oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetmişti. İşte Dolar kurunda son durumu...
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Global bir para birimi haline gelen dolar kuru ülkemizde de yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Altın gibi dolar kuru yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden yanıt arıyor. 18 Aralık'ta Dolar en düşük 5.8830 lira ve en yüksek 5.9213 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında işlem görmüştü. Peki, Dolar kuru yeni güne nasıl başladı? 1 Dolar kaç TL oldu?
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Haftanın dördüncü günü olan 19 Aralık Perşembe günü itibari ile dolar kuru, 5,92-5,93 TL bandında işlem görüyor.Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.