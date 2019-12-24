Dolar kuru yeni güne hareketli başladı – 1 Dolar kaç TL oldu?
Yeni haftanın ikinci gününde dolar kuruna ilgi devam ediyor. Yatırım aracı olarak tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar, dolar alış-satış fiyatını sık sık araştırıyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan 19 Aralık'ı 5,93'ten kapatan dolar kuru, yeni haftaya da aynı seviyede başlamıştı. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu?
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Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan dolar kurunun güncel durumu merak konusu oldu. Dolar kuru alış ve satış fiyatlarını piyasaların durumuna göre şekillendirecek olanlar, 'dolar kaç TL, dolar fiyatları yükseldi mi veya düştü mü?' gibi sorulara arama motorlarından yanıt arıyor. İşte geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli bir seyir gösteren dolar kurunda son durum...