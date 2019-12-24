Dolar kuru yeni güne hareketli başladı – 1 Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan dolar kurunun güncel durumu merak konusu oldu. Dolar kuru alış ve satış fiyatlarını piyasaların durumuna göre şekillendirecek olanlar, 'dolar kaç TL, dolar fiyatları yükseldi mi veya düştü mü?' gibi sorulara arama motorlarından yanıt arıyor. İşte geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli bir seyir gösteren dolar kurunda son durum...