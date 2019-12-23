Dolar kuru ve altın fiyatlarında son durum: 1 Dolar kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu ardından gözler dolar kuru ve altın fiyatlarına çevrildi. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için dolar TL kuru ve diğer döviz kurları bir önceki kapanış fiyatları üzerinden işlem görüyor. Yatırım aracı olarak dolar kuru ve altını (gram, çeyrek, yarım) seçen vatandaşlar, 23 Aralık tarihli durumu merak ediyor. Peki, 1 Dolar kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar?
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1
Yatırımcıların öncelikli tercihi olan dolar kuru ve altın fiyatları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Hem dolar hem de altın alış-satışlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, 'dolar kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?' gibi sorulara sık sık arama motorundan yanıt arıyor. Peki, yeni haftanın işlem gününde dolar ve altın fiyatların durum ne? İşte altın ve dolar kuru piyasasından son veriler...
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Piyasalar saat 09.00'da açılacağı için altın piyasası bir önceki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 282 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazandı.
Çeyrek altının satış fiyatı 461 lira olurken, 451 liradan bozduruluyor.
Yarım altının satış fiyatı 923 liradan satılırken, 900 liradan geri alınıyor.
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Geçtiğimiz haftaya hareketli bir giriş yapan dolar kuru yükseliş trendini kademeli olarak sürdürdü. Dolar kuru 20 Aralık’tan bu yana serbest piyasada 5 lira 94 kuruş üzerinden işlem görüyor. Dolar kurunun 2019 yılını nasıl kapatacağı kısa bir süre sonra belli olacak: