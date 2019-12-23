Dolar kuru ve altın fiyatlarında son durum: 1 Dolar kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yatırımcıların öncelikli tercihi olan dolar kuru ve altın fiyatları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Hem dolar hem de altın alış-satışlarında kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar, 'dolar kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?' gibi sorulara sık sık arama motorundan yanıt arıyor. Peki, yeni haftanın işlem gününde dolar ve altın fiyatların durum ne? İşte altın ve dolar kuru piyasasından son veriler...