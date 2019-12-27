Dolar kuru ve altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? 27 Aralık altın ve dolar fiyatları
Dolar kuru ve altın fiyatları haftanın başından bu yana ilgi görüyor. Hem dolar hem de altın alış-satış kararlarını piyasaların durumuna göre şekillendirecek olan yatırımcılar, internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, dolar kuru ve altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? İşte 27 Aralık altın ve dolar fiyatları
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1
2019'un son günlerinde dolar kuru ve altın fiyatlarına (gram, çeyrek, yarım) ilgi devam ediyor. Hem dolar hem de altının bu yılı nasıl kapatacağını merak edenler, piyasa araştırması yapıyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan bu yana 5.90'nın altına düşmezken altının ons bin 512 seviyesinde işlem görüyor. Peki, dolar ve altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu?
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Hafta başından beri 5.90'ın üzerinde seyreden dolar haftanın son işlem gününde de hafif artışla 5.94'ten işlem görüyor. Dolar aralık ayının ortasında mayıs ayından beri ilk kez 5.95'in üzerine yükselmişti. Euro bu sabah % 0.3 artışla 6.60'da, sepet kur 6.27'de...
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ALTIN FİYATLARI
En çok tercih edilen altın türleri gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının güncel fiyatlarını derledik: