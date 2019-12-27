Dolar kuru ve altın fiyatları son işlem gününde ne kadar oldu? 27 Aralık altın ve dolar fiyatları

2019'un son günlerinde dolar kuru ve altın fiyatlarına (gram, çeyrek, yarım) ilgi devam ediyor. Hem dolar hem de altının bu yılı nasıl kapatacağını merak edenler, piyasa araştırması yapıyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan bu yana 5.90'nın altına düşmezken altının ons bin 512 seviyesinde işlem görüyor. Peki, dolar ve altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu?