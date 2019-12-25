Dolar kuru ve altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Yılbaşına sayılı günler kala Dolar kuru ve altın fiyatlarına ilgi devam ediyor. 2019 kapanış fiyatlarını şimdiden merak eden yatırımcılar, sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan bu yana 5.90'nın altına düşmezken altının ons fiyatı bin 498- bin 499 arasında seyir gösteriyor. Peki, dolar ve altın fiyatları yeni güne nasıl başladı?