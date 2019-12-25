Dolar kuru ve altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Dolar kaç TL?
Dolar ve altın yatırımcılarının gözü kulağı 25 Aralık tarihli piyasalarda. Alış-satış kararlarını dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son duruma göre şekillendirecek olan vatandaşlar, piyasaları araştırırken analistlerin değerlendirmelerini de baz alıyor. Peki, dolar kuru ve altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Dolar kaç TL?
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Yılbaşına sayılı günler kala Dolar kuru ve altın fiyatlarına ilgi devam ediyor. 2019 kapanış fiyatlarını şimdiden merak eden yatırımcılar, sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan bu yana 5.90'nın altına düşmezken altının ons fiyatı bin 498- bin 499 arasında seyir gösteriyor. Peki, dolar ve altın fiyatları yeni güne nasıl başladı?
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DOLAR KURUNDA SON DURUM
Salı günü güne 5.93 civarında başlayan dolar kuru akşam saatlerinde 5.95'i gördü. ve haftanın üçüncü günü aynı seyirde devam ediyor. Mayıs ayı sonunda 5.95'in üzerini gören dolar kuru 26 Ağustos'ta da Asya piyasalarında sert yükselerek 6.39'u test etmiş ancak burada kalıcı olmamıştı.
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ALTIN FİYATLARI
Piyasalar saat 09.00 itibariyle açılış yapacak, bu nedenle altın 24 Aralık tarihli kapanış fiyatları üzerinden değerlendiriliyor. Peki, altın fiyatları en son ne kadar olmuştu? İşte altın fiyatlarında son veriler:
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.898,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 285,00 liradan işlem gördü.