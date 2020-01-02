Dolar kuru ve altın fiyatları 2020’ye nasıl başladı? Dolar ve altın ne kadar oldu?
Piyasaların kapalı olduğu yılbaşı tatili ardından 2020’nin ilk işlem gününde gözler dolar kuru ve altın fiyatları bilgisine çevrildi. Altın ve dolar kuru yatırımlarına bu yıl da devam edecek olan vatandaşlar, dolar kuru ve altın alış-satış fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Dolar kuru ve altın fiyatları 2020’ye nasıl başladı? Dolar ve altın ne kadar oldu?
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1
son işlem gününde 291,20 liraya yükselirken; ABD doları da 2019 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. Vatandaşlar şimdi altın ve dolar kurunun 2020’nin ilk işlem gününde ne kadardan işlem gördüğünü merak ediyor. Peki, 2 Ocak 2020’de 1 dolar kaç liraya denk geliyor? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte dolar kuru ve altın fiyatlarında son durum
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın kuru alış fiyatı 465,07 lira, satış fiyatı ise 476,70 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 290,60 lira, satış fiyatı 290,70 liradan işlem görüyor.Yarım altının satış fiyatı 951 liradan olurken, 927 liradan geri alınıyor. Bin 955 liradan satılan cumhuriyet altını bin 926 liradan geri alınıyor.
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DOLAR KURUNDA SON DURUM
Dolar, 2 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada 5,9465 lira alış fiyatı, 5,9484 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Euro ise aynı saatlerde 6,6657 lira alış fiyatı, 6,6801 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Dolar ve altın fiyatlarındaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın ve dolar kuru yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. DOLAR VE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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Altının gram satış fiyatı, 2019'da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
2018 yılını 91.270,48 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2019 sonunda 114.424,96 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 23.154,48 puan ve yüzde 25,37 olarak gerçekleşti.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019'da yüzde 33,39 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 218,30 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2019 yılının son işlem gününde 291,20 liraya çıktı. 2018 yılını 1.458,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 1.939,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 32,99 artış kaydedildi.
ABD doları da 2019 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 12,43 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 10,36 yükseliş görüldü.
2019 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 22,59 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 28,76 oldu.