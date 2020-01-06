Dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?
Yeni haftanın ilk işlem gününde gözler dolar kuruna çevrildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendinde olan dolar kurunun son durumu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar alış-satış kararlarını en iyi şekilde vermek isteyenler, ‘dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arayarak doğru tercihler yapmaya çalışıyor. İşte 6 Ocak tarihli dolar kuru piyasası…
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Yatırım tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar haftanın ilk gününde piyasa araştırmalarını hızlandırdı. 2020’nin ilk haftasından bu yana 5.90’nın altına düşmeyen dolar kurunun son durumu 6 Ocak Pazartesi günü de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dolar alış satış kararlarını vermek için en doğru zamanı bekleyen yatırımcılar sık sık piyasa araştırması ve analizi yapıyor. Peki, dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?
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Piyasalar cuma günü kapandığı ve yeni haftanın açılışı saat 09.00'da başlayacağı için bugün dolar TL kuru haftanın kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Bugün de dolar TL kuru 5.97 TL üzerinden işlem görüyor.