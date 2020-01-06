Yatırım tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar haftanın ilk gününde piyasa araştırmalarını hızlandırdı. 2020’nin ilk haftasından bu yana 5.90’nın altına düşmeyen dolar kurunun son durumu 6 Ocak Pazartesi günü de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dolar alış satış kararlarını vermek için en doğru zamanı bekleyen yatırımcılar sık sık piyasa araştırması ve analizi yapıyor. Peki, dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?