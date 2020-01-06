MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?
GeriEkonomi Dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 07:40, /

Dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?

Yeni haftanın ilk işlem gününde gözler dolar kuruna çevrildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendinde olan dolar kurunun son durumu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar alış-satış kararlarını en iyi şekilde vermek isteyenler, ‘dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arayarak doğru tercihler yapmaya çalışıyor. İşte 6 Ocak tarihli dolar kuru piyasası…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yatırım tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar haftanın ilk gününde piyasa araştırmalarını hızlandırdı. 2020’nin ilk haftasından bu yana 5.90’nın altına düşmeyen dolar kurunun son durumu 6 Ocak Pazartesi günü de en çok araştırılan konulardan biri oldu. Dolar alış satış kararlarını vermek için en doğru zamanı bekleyen yatırımcılar sık sık piyasa araştırması ve analizi yapıyor. Peki, dolar kuru ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL’ye karşılık geliyor?

2

Piyasalar cuma günü kapandığı ve yeni haftanın açılışı saat 09.00'da başlayacağı için bugün dolar TL kuru haftanın kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Bugün de dolar TL kuru 5.97 TL üzerinden işlem görüyor.

3

Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin dolar kuru yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz. DOLAR FİYATINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi