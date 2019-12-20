Dolar bugün kaç TL oldu? Dolar kurunda son durum

Hafta başından bu yana hareketli bir seyir gösteren dolar kuruna ilgi son işlem gününde de devam ediyor. Dolar kuru haftaya 5.81 seviyesinde başlangıç yapmış, 19 Aralık’ta 5.93-5.94 TL arasında bir seyir göstermişti. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? İşte Dolar kurunda son durum
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Dolar yatırımcılarının gözü kulağı döviz kurlarındaki değişimlerde. Yatırım aracı olarak doları seçen vatandaşlar alım-satım kararları için anlık değişimleri takip ediypr. Analistler, 19 Aralık tarihinde yaptıkları değerlendirmede teknik açıdan dolarda 5.9270 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5.95 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini belirmişti. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? İşte Dolar kurunda son durum
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Hafta başından bu yana hareketliliğini sürdüren dolar kuru, haftanın beşinci gününde de yükseliş trendinde. Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.93 TL seviyesinden başladı.