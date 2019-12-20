Dolar bugün kaç TL oldu? Dolar kurunda son durum

Dolar yatırımcılarının gözü kulağı döviz kurlarındaki değişimlerde. Yatırım aracı olarak doları seçen vatandaşlar alım-satım kararları için anlık değişimleri takip ediypr. Analistler, 19 Aralık tarihinde yaptıkları değerlendirmede teknik açıdan dolarda 5.9270 TL'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5.95 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini belirmişti. Peki, Dolar bugün kaç TL oldu? İşte Dolar kurunda son durum