'Dolandırıldım' diye geldi, asıl iğrençliği sakladı! Müge Anlı öğrenince yayından kovdu

Müge Anlı duydukları karşısında çileden çıktı ve "Bitti konu. Buyrun hanımfendi" diyerek kadına kapıyı gösterdi. Ayfer Yaralı 'kovulduğunu' ilk anda idrak edemedi. Bunun üzerine Müge Anlı ona dönüp içinde ne var ne yoksa döktü ve şunları söyledi:



-Hala daha nesine geliyorsun adamı bana anlatmaya yani... Bak böyle olmaz kardeşim. Böyle bir hayatı ben kabul etmiyorum. Bu ülkede de bunları duymak ve bilmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Gidin bir doktora ailenize de sesleniyorum sizi alsın.